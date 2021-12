Lesão no joelho tira Kanu do jogo com o Botafogo

O técnico Vagner Mancini "ganhou" mais um problema para a formação da equipe que enfrentará o Botafogo no próximo domingo, 1º. Em treinamento nesta quinta-feira, 28, o zagueiro Kanu foi diagnosticado com um trauma no joelho direito e está fora do duelo contra os cariocas.

O departamento médico também confirmou a lesão do atacante Júnior, que ficará seis meses afastado dos campos. O goleiro Fernando Miguel, os laterais Caíque Sá e Juninho e o meia Carlos Eduardo continuam o tratamento das lesões sofridas. Em compensação, Patric e Cleiton Xavier retornam de suspensão.

Nesta quinta, 28, o treinador deu continuidade a preparação para o jogo com um treino coletivo sem Kanu, que é titular na zaga. Os atletas foram divididos em três equipes para um trabalho em campo reduzido. Ao final, houve treinamentos de finalização e bolas paradas.

Nova mudança

Após a partida contra o Botafogo no próximo domingo, 1º, ser remanejada de 11h para às 16h, um novo jogo do Leão foi alterado. A pedido do Santos, a Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o local do jogo Santos x Vitória, válido pela 28ª rodada do Brasileiro da Série A. A partida sai da Vila Belmiro, em Santos, e passa para o Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo. O duelo está mantido para o dia 16 de outubro, segunda-feira, às 20 horas.

adblock ativo