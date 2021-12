Lesão na coxa preocupa Marcelo, mas não ameaça desempenho

Em três temporadas como profissional, o volante Marcelo, de 21 anos, arrancou elogios de todos os treinadores que passaram pelo Vitória entre 2013 e 2015, incluindo Ney Franco, que o lançou, além de Vagner Mancini, atual comandante. Ele teve um início meteórico, mas alguns problemas físicos o fizeram atuar em apenas 29 jogos oficiais.

No último Ba-Vi, sábado, 4, Marcelo saiu ainda no primeiro tempo, sentindo dores na coxa direita. Após o clássico, foi detectada uma lesão leve no músculo posterior, que o deixará de fora por 15 dias. Esse mesmo problema foi seu pesadelo em 2013, o tirando do time titular que terminou a Série A em quinto lugar.

Mesmo com este susto, o fisiologista do clube, Valter Abrantes, acalma a torcida: "Acende apenas um alerta, mas nada que preocupe. O que ocorreu com ele foi menos grave do que 2013, quando acabara de sair da base para o profissional. No final daquele ano, decidimos fazer um trabalho especial com ele e, depois, não apresentou mais nenhum problema do tipo".

De fato, as lesões musculares na coxa cessaram. Porém, outras ocorrências médicas o afastaram. No ano passado, uma inflamação no púbis o deixou inativo durante quase todo o primeiro semestre. Na temporada inteira, foram apenas 10 jogos.

Recuperado, ele sofreu uma pancada num dos tornozelos na partida contra o Criciúma, pelo Brasileirão.

Para Abrantes, o caso de Marcelo não pode ser considerado crônico, como nos casos do volante Neto Coruja e do meia Leílson. "É muito cedo para falar algo do tipo. Marcelo não teve nenhuma lesão muscular em 2014 e sentou no banco na maioria dos jogos. No caso dele, ano passado, foi opção dos treinadores mesmo. Ele não pode ser comparado com outros atletas que possuem dificuldades de ordem médica", assegurou o fisiologista rubro-negro.

Em 2014, o meio-campista atuou em três jogos na Série A, mas esteve no banco de reservas em 23 rodadas.

Neste ano, antes da atual lesão na coxa, Marcelo sofreu pancada num joelho e não foi aproveitado no primeiro semestre. Só ganhou visibilidade com a chegada de Mancini. Ele considera seu recomeço.

"Surgi rápido, quase no final de 2013. Ano passado, não tive muita oportunidade, me machuquei bastante. Mas, neste ano, estou me sentindo melhor. O Marcelo de 2015 está bem longe de lesão. Trabalhando bastante na academia, reforçando a musculatura, para que não tenha nenhum tipo de lesão", garantiu o volante, que ficará mais 10 dias fora. "Estamos trabalhando para que volte logo e não saia mais", disse Abrantes.

