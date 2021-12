Lesão afasta José Welison por 6 meses

Substituído no Ba-Vi ainda no primeiro tempo, José Welison vai desfalcar o Vitória por seis meses para se recuperar de uma grave lesão no joelho. Depois de ser submetido a exames, o volante foi diagnosticado com um rompimento no ligamento cruzado do joelho direito e precisará passar por uma cirurgia.

Médico do Vitória, Augusto Vasconcelos explicou que o que aconteceu com o jogador foi um acidente, e que ele deve se recuperar completamente da contusão.

“É um atleta que temos a certeza de sua recuperação. Ele passou por uma contusão há dois anos, se recuperou e estava jogando em alto nível. Faremos seu tratamento para que ele volte com a mesma qualidade que conhecemos. Foi uma fatalidade”, disse.

Desde que começou a temporada, Zé Welison vinha fazendo boas partidas e firmou-se coo titular no elenco de Argel. Primeiro como lateral direito e, depois, como volante. Em 14 partidas, marcou um gol e deu três assistências.

Outro atleta que também está no departamento médico é Kieza, com um problema muscular. O atacante ainda não tem previsão de retorno, mas ficará de fora dos próximos compromissos do Leão.

“Ele ficará em observação e fará novos exames na próxima semana. Não vai atuar nos próximos dois jogos, contra Paraná e Vitória da Conquista”, completou o médico.

Em recuperação

O departamento médico também trouxe boas notícias: afastados há alguns meses, os gringos Dátolo e Pisculichi estão clinicamente curados e foram entregues ao departamento físico nesta segunda-feira, 10.

