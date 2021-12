Leocovick e Leandro Silva têm rescisão com o Vitória publicada no BID

Sem espaço no Vitória, os laterais Leandro Silva e Leocovick tiveram suas rescisões contratuais publicadas no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) desta quarta-feira, 31. Ambos atletas já estão acertados, ou quase, com outras equipes para a sequência da temporada 2021.

Aos 32 anos, Leandro Silva chegou ao Rubro-Negro no final do ano passado, para disputa do Brasileirão Série B, mas não caiu nas graças da torcida. Ele disputou apenas 10 partidas com a camisa do Leão. Nesta quarta-feira, 31, ele foi anunciado como novo reforço do Confiança e será adversário do Vitória na disputa da Segundona.

Já o lateral-esquerdo Leocovick desembarcou em Salvador para compor o time sub-23 do Leão da Barra que disputou o Baianão do ano passado. Com boas atuações, ele foi promovido ao grupo principal ainda na primeira metade de 2020, após a dissolução dos aspirantes.

O atleta de 21 anos ainda começou a atual temporada como titular, mas perdeu espaço após a ascensão de Pedrinho e chegada do experiente Roberto. Antes mesmo de deixar o clube, o jogador já tinha conversas em andamento com o Avaí, mas ainda não foi anunciado o acerto.

Atualmente, o Vitória possui Raul Prata, Cedric, Van e Edi Carlos para atuar no setor defensivo pelo lado direito, enquanto Roberto e Pedrinho são as opções no lado oposto.

