Leoas vencem e voltam ao G-8 no Brasileirão

O Vitória venceu o xará Vitória de Pernambuco, por 1 a 0, no Estádio Barbosão, em Pernambuco, e voltou ao G-8 do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O único gol da partida foi marcado pela atacante Verena, que já balançou as redes sete vezes no competição.

As leoas alcançam 14 pontos no Brasileirão e assumem, até o momento, a 8ª colocação, desbancando o São José, que enfrenta o Sport nesta quinta-feira, 18, em Recife, afim de retomar a posição.

O próximo compromisso do rubro-negro baiano é contra o São Francisco, da Bahia, na segunda-feira, 22, às 15h, no Centro Esportivo Praia do Forte.

