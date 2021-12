Leoas perdem para o Corinthians e ficam fora do mata-mata no Brasileirão

O Vitória foi derrotado pelo Corinthians neste domingo, 4, no Parque São Jorge, em São Paulo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A. Com o placar de 2 a 1 para o time paulista, as leoas encerraram a participação na primeira fase na 9ª posição, somando 18 pontos, três a menos do time que fecha o G8, o São José-SP.

O confronto era extremamente difícil para o time baiano. O Corinthians durante a competição ganhou 15 dos 16 jogos, marcou 52 gols e sofreu apenas 5, garantindo assim a liderança na primeira fase. Os gols da partida foram marcados por Milene e Gabi Zanotti, para o Corinthians, e Roqueline descontou para o Vitória.

Os times classificados agora avançam às quartas de final, e buscam a classificação para a semi em confrontos de ida e volta.

