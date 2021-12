Leoas ganham convite da CBF para jogar Série A do Brasileirão

A Bahia terá mais um participante na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Até o final de 2016, apenas o São Francisco estava confirmado. Mas, nesta quarta-feira, 18, a CBF oficializou um convite e o Vitória também vai disputar a elite do torneio, que começa em março.

Segundo a sub-diretora técnica da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Taíse Galvão, o convite obedeceu a hierarquia da CBF para vagas residuais. “Tendo em vista que os critérios de classificação do novo formato do Brasileiro foram obedecidos, o Vitória poderia herdar a vaga”, explicou.

Alguns clubes que estiveram na primeira lista da Série A, como o Palmeiras, não vão disputar o torneio. Assim, as vagas foram remanejadas.

“Enxergamos essa vaga como o reconhecimento do nosso trabalho. O Vitória tem merecimento para participar do Brasileirão, acabou de ser campeão estadual. E o clube está investindo alto nas meninas para que elas consigam brigar por títulos”, disse a coordenadora geral de esportes olímpicos do Vitória, Many Gleize. O Vitória foi campeão baiano feminino pela primeira vez no último domingo.

De acordo com a CBF, podem disputar a Série A os oito clubes femininos melhores classificados no ranking, mais os vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Flamengo e o Audax/Corinthians. As seis outras vagas foram distribuídas para clubes em que as equipes masculinas tiveram melhor rendimento em 2016. Além do Vitória, o Sport, de Pernambuco, também foi convidado.

