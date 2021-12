Leoas estreiam em Praia do Forte nesta quarta-feira

O time feminino de futebol do Vitória irá inaugurar a sua parceria com a Prefeitura de Mata de São João nesta quarta-feira, 10, às 15h. Na ocasião, as Leoas enfrentarão o Santos no Centro de Treinamento da Praia do Forte, pela primeira fase do Brasileirão da Série A1.

Única equipe nordestina na zona de classificação para a fase final, com 11 pontos, o Vitória tem mais dois jogos agendados e, caso se classifique, disputará as fases finais também na Praia do Forte.

O duelo seguinte no local será com o São Francisco, no próximo dia 22 de julho.

