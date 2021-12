Leoas do Vitória perdem final da Série A-2 nos pênaltis

A equipe de futebol feminino do Vitória acabou perdendo a chance de conquistar o título do Brasileiro Feminino A-2 ao ser derrotada nesta quinta-feira, 12, pelo Minas Icesp-DF, nos pênaltis, por 4 a 3, no estádio Maria Abadia, em Ceilândia, após um empate no tempo normal sem gols.

Raquel e Tainara perderam as cobranças do Vitória, e a goleira rubro-negra Yasmin defendeu uma das penalidades. Na partida de ida, no último domingo, no Barradão, o Rubro-negro havia empatado com o time brasiliense em 2 a 2.

Apesar da derrota, as Leoas já haviam garantido, por terem chegado à final, uma vaga na elite do futebol feminino em 2019, além de terminarem a competição invictas. Foram ao todo seis triunfos e cinco empates, com 22 gols marcados e cinco sofridos.

