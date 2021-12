Leoas do Vitória encerram preparação para estreia no Brasileirão

O Vitória encerrou sua preparação para a estreia no Brasileirão Feminino Série A-1. As Leoas iniciam a caminhada no campeonato neste sábado, 16, às 17h, contra o Audax-SP. no Barradão.

Nesta sexta, 15, o time de Lucas Grillo fez os últimos ajustes para iniciar a trajetória na elite do futebol feminino. "Fizemos uma movimentação com atividade recreativa e treinamento de bola parada hoje. Ao longo da semana, focamos na parte tática e em situações de bola parada ofensiva e defensiva. Estou com o time titular na cabeça, mas ainda preciso confirmar algumas peças. A equipe treinou bem e acredito em uma boa estreia", disse o técnico.

O torcedor rubro-negro está convocado para apoiar as Leoas do Vitória no retorno à primeira divisão. Para entrar no Barradão, o rubro-negro precisará levar uma aposta da Timemania, marcada com o Vitória como time do coração, a partir do sorteio 1305. Sócio Sou Mais Vitória tem entrada liberada, mas também pode apostar na Timemania para ajudar o Clube.

