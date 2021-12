Leoas do Vitória encaram Kindermann/Avaí pelo Campeonato Brasileiro

O time feminino do Vitória entra em campo nesta sexta-feira, 29, para enfrentar o Kindermann/Avaí, às 15h, no Barradão, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão Feminino A-1.

As leoas tentam o primeiro triunfo na competição. O Vitória está na 12ª colocação do Brasileirão, enquanto o Kindermann/Avaí ocupa o sétimo lugar.

Para o técnico Lucas Grillo, a equipe ainda busca a melhor formação em campo. “Não jogamos bem contra o Foz/Athletico e precisamos encontrar o caminho das vitórias. Estou estudando a melhor formação para o time e também tentando corrigir algumas falhas identificadas no último jogo”, pontuou o técnico.

Time do coração

Para ter acesso ao Barradão nesta sexta, basta o torcedor levar um jogo da timemania, com o Vitória marcado como time do coração, a partir do concurso 1310.

