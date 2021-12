Leoas do Vitória decidem título do Brasileiro A-2 nesta quinta

O time feminino de futebol do Vitória decide nesta quinta-feira, 12, às 15h, no estádio Abadião, em Ceilândia, contra o Minas Icesp-DF, o título do Campeonato Brasileiro A-2.

Como no jogo de ida as Leoas empataram com a equipe brasiliense por 2 a 2, no Barradão, o Vitória precisa vencer a partida de desta quinta para conquistar o título.

Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis. Por já estar na final, o Rubro-Negro disputará a elite do futebol feminino em 2018.

