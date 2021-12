Léo Gomes pede apoio da torcida em jogo contra o Náutico

Sem vencer há 10 jogos, além das eliminações precoces da Copa do Brasil e do Baianão, o Vitória também não vive um momento com a torcida rubro-negra. Para voltar a fazer as pazes, o volante Léo Gomes pediu o apoio dos torcedores no duelo contra o Náutico, no próximo domingo, 30, no Barradão, válido pela última partida da primeira fase da Copa do Nordeste.

"Como Tencati mesmo falou, a torcida é muito importante pra gente. Dentro de casa, a torcida tem que vir, tem que lotar o Barradão, porque isso nos ajuda, nos dar força, nos faz empenhar mais ainda. Quero sim convocar a torcida. Que venha aqui, que nos ajude, que dentro de campo vamos fazer por eles também", garantiu Léo Gomes, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 25.

Enquanto o Rubro-Negro encontra-se há tempos sem vencer, o Náutico vem de uma invencibilidade de 15 partidas, com 10 vitórias e cinco empates, considerada a maior do futebol brasileiro no momento. Para este duelo, Léo diz estar ciente da dificuldade que o Vitória enfrentará em campo, mas acredita que, com uma semana livre para treinar sob o comando do novo técnico, o elenco consiga um resultado positivo.

"Vai ser um jogo difícil. Não tem jogo mais fácil. Essa semana vai ser bem importante até pra ele [Tencati] passar melhor a filosofia dele de jogo. Vamos acatar o mais rápido possível o que ele quer da gente", pontuou o volante.

