Léo Ceará renova contrato com o Vitória: “Pude dar a volta por cima”

O atacante Léo Ceará, autor do gol do triunfo do Vitória sobre o Atlético-MG, no último final de semana, renovou seu contrato com o Leão até dezembro de 2020. Seu antigo vínculo na Toca expirava em outubro deste ano e agora, após retornar do Confiança, onde estava emprestado, o jogador está cheio de moral, quer aproveitar o bom momento e garante estar com os pés no chão.

“Muito feliz de poder voltar pra casa e ter jogado o primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã e agora o segundo jogo. Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol de domingo. Manter os pés no chão. A gente sabe que a Série A é um campeonato muito difícil e já tem um jogo muito importante no sábado”, projeta o jovem de 23 anos, visando o duelo com o América-MG, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.

Revelado na divisão de base rubro-negra, Léo Ceará aproveitou para destacar o momento difícil que passou em sua carreira quando quase deixa de jogar futebol por não estar sendo aproveitado no Vitória. “Passa um filme na nossa cabeça. Depois de 2 anos sendo emprestado, ano retrasado voltei de empréstimo, fui proibido de treinar no clube. Mas sempre pedindo a Deus para me abençoar. Foi um momento que tinha voltado de empréstimo. Por ser jogador do clube, tinha o direito de treinar, mas fui proibido", relambra.

Ele, no entanto, disse que não iria citar os nomes dos responsáveis pelo veto: "Era outra diretoria. Fiquei um mês sem vir no clube, em casa esperando para ser emprestado novamente. Quase todas as noites chorava. Perguntava a Deus porque acontecia aquilo comigo. Pude dar a volta por cima e voltar para o clube que me criou como atleta”.

Com a moral em alta, o jovem goleador seguirá no time titula de Carpegiani diante do Coelho no próximo sábado, 1º. Com 22 pontos conquistados, o Leão ocupa a 14ª colocação no Brasileirão.

