Léo Ceará pede foco do Vitória na reta final da Série B

O fim de ano do Vitória promete ser de emoções para o torcedor rubro-negro. Após conquistar bons resultados e dar uma respirada na Série B, o Leão voltou a perder, desta vez para o lanterna Oeste, por 2 a 1, e voltou a perigar no Campeonato Brasileiro, ocupando o 15° lugar na tabela.

Desfalque na última partida por lesão, o atacante Léo Ceará - o artilheiro do time, com 13 gols - falou na manhã desta segunda-feira, 21, sobre a expectativa do grupo para os oito jogos restantes na temporada.

"Nós sabemos da dificuldade que é a competição. Sabemos o momento que estamos vivendo, temos consciência que estamos brigando na parte de baixo da tabela e temos que, o mais rápido possível, fazer os 43, 45 pontos para nos livrarmos do rebaixamento. A gente só venceu um jogo fora de casa no campeonato, temos que deixar isso de lado e vencer para sair dessa parte de baixo já nesta partida contra o CSA", disse o centroavante em coletiva.

Questionado sobre a proximidade com a zona de rebaixamento, que agora é de 4 pontos, o goleador frisou a necessidade de manter um foco interno, revelando que o pensamento nos adversários atrapalhou o time em outras oportunidades.

"Temos que parar de nos preocupar com nosso adversário e focar em nós mesmos. Algumas vezes falamos que estávamos a seis, a nove pontos do G-4 e no final não conseguíamos vencer nossos jogos. Então, temos que pensar mais na nossa equipe e procurar vencer os nossos jogos", avaliou.

