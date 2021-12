Leitores escolhem Paulo Carneiro como favorito à presidência do Vitória

Leitores e internautas escolheram, por meio de enquete publicada no Portal A TARDE, o candidato Paulo Carneiro como o preferido para novo presidente do Esporte Clube Vitória.

Concorrem ao cargo de presidente do conselho diretor Gilson Presídio nesta quarta-feira, 24, Isaura Conceição, Paulo Carneiro, Raimundo Viana e Walter Seijo.

O pleito acontece no estacionamento do Barradão até as 21h desta quarta. Se houver segundo turno, será realizada no dia 1º de maio. A gestão do novo presidente do Vitória vai até dezembro de 2022.

Até as 18h45, 334 votos haviam sido computasdos na enquete. Paulo Carneiro foi considerado o favorito com 65%. Raimundo Viana aparece em segundo com 21%. Isaura Conceição com 12%, Walter Seijo, 2% e Gilson Presídio, 1%.

