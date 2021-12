Leílson sente coxa e pode ficar fora da Série B

O meia-atacante do Vitória, Leílson, não atravessa uma boa fase: depois de ter se recuperado totalmente de uma lesão muscular, o jogador se contundiu novamente e acabou vetado pelo departamento médico rubro-negro.

Cotado para começar a partida de sábado, 6, contra o ABC, no Barradão, o jogador treinava no time titular na tarde desta quarta-feira, 3, na Toca do Leão, quando voltou a sentir dores no músculo posterior da coxa e teve que deixar a atividade mais cedo.

Segundo o médico do clube, Rodrigo Vasco da Gama, o atleta participou de todas as etapas de recuperação e estava mesmo apto para encarar o time potiguar, mas, com a nova manifestação do incômodo, precisará agora de pelo menos três semanas para se recuperar.

Como a Série B do Campeonato Brasileiro já se encontra perto do final, Rodrigo admitiu a possibilidade de o meia-atacante não mais defender as cores do Vitória nesta temporada.

"Talvez ele jogue contra o Ceará, na comemoração do título aqui", disse o médico do clube, em tom de brincadeira.

