Leílson não treina e vira dúvida contra o Bragantino

O meia Leílson não participou do treino do Vitória realizado na manhã desta quinta-feira, 2, o último visando o jogo contra o Bragantino, na sexta-feira, 3, às 21h, no Barradão.

Em seu lugar, Tartá foi o escolhido por Carpegiani para o time titular na atividade. Caso Leílson não tenha condições de jogo, Tartá será o escolhido para a posição.

Com isto, Carpegiani não leva nenhum mistério para o time titular que começa o jogo na sexta. Com Victor Ramos suspenso, Neto Baiano negociado e Mansur de volta após lesão, o rubro-negro deve começar o confronto contra o Bragantino com: Deola; Nino Paraíba, Dankler, Gabriel Paulista e Mansur; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Leilson (Tartá); Marquinhos e Neto Baiano.

