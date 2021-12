Leílson é a novidade do Vitória para pegar o Bota

Enquanto os jogadores que haviam sido titulares no jogo contra o Coritiba participaram de um treino regeneratigo, os demais atletas do Vitória disputaram um coletivo contra o time Sub-20 na tarde desta terça-feira, 30, na Toca do Leão.

Recuperado de lesão muscular, o meia Leílson foi a grande surpresa da atividade. O jogador foi relacionado pelo treinador rubro-negro e deverá ficar como opção no banco de reservas na partida da próxima quinta-feira, 1, contra o Botafogo, no Maracanã.

Além de Leílson, Caio Júnior relacionou outros 18 jogadores para o duelo contra o time carioca. Sem Nino Paraíba, contundido, e sem Victor Ramos, suspenso, o comandante do Leão deverá promover a entrada do lateral-direito Daniel Borges.

Já o atacante André Lima deverá passar por uma cirurgia no ligamento do joelho. O departamento médico rubro-negro prevê que o jogador fique afastado por pelo menos três meses.

O elenco rubro-negro volta ao batente nesta quarta-feira, 31, e depois segue viagem para o Rio de Janeiro.

adblock ativo