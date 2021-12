Leãozinho vence o Furacão pela Copa do Brasil Sub-20

Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, o Vitória venceu na tarde desta quinta-feira, 30, no Barradão, o Atlético-PR, por 3 a 1.

Wellington, aos 13 minutos do primeiro tempo, fez 1 a 0 para o Leão. Léo ampliou para 2 a 0, aos 14 minutos do segundo tempo. O Furacão diminuiu com Dominic. No final da partida, aos 47 minutos, Gabriel decretou o triunfo importante por 3 a 1.

O jogo de volta está programado para o dia 4 de novembro, às 15h, em Curitiba.

