Leãozinho vence Fla pela semi da Copa do Brasil Sub-17

No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil Sub-17, o Vitória foi ao Rio de Janeiro e bateu, na noite de terça-feira, 28, o Flamengo por 3 a 2. O gols do Leãozinho foram marcados por Yan, Geovane e Rangerson, descontando para o rubro-negro carioca Matheus Iacovelli (2).

O Vitória jogou com Jhon (Eugênio), Cedric, Rangerson, Gabriel e Padilha; Hebert, Farinha e Geovane; Yan, Eronildo e Caíque (Carlos).

No jogo de volta, o rubro-negro baiano pode empatar ou até perder por 2 a 1 que estará classificado às finais da competição. A segunda partida será realizada no dia 5 de maio, às 18h30, no Barradão.

