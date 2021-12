Em decisão emocionante, a equipe sub-17 do Vitória bateu o Botafogo nos pênaltis por 4 a 3 e foi campeã da Copa do Brasil da categoria, no início da noite desta terça-feira, 19, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. No tempo normal, o Leãozinho devolveu o placar do jogo de ida, no Barradão (Salvador), por 3 a 1, e levou a decisão para as penalidades máximas.

Da Redação Leãozinho vence e é campeão da Copa do Brasil Sub-17

O rubro-negro se impôs e manteve até o final da competição a invencibilidade fora de casa, o que é pouco comum em competições de futebol. Os gols do Vitória foram de Farinha, Yan e Eron. Já o do Botafogo foi assinalado por Luis Henrique.

O jogo

A partida foi aberta e as duas equipes buscaram os gols. Porém, o desperdício de oportunidades foi excessivo para ambos os lados. Na primeira etapa, o Vitória foi para cima do Botafogo, em busca do resultado, e abriu o placar com Farinha, aos 39 minutos, após jogada de Ruan Potó, que invadiu a área e cruzou para o jogador cabecear para o fundo da rede. O Vitória foi para o intervalo da partida com a vantagem no marcador.

Ao voltar para a segunda etapa, o Vitória fez alterações e continuou se impondo. De forma arrasadora, ampliou o placar aos 2 minutos com Yan, que entrou na área do Fogãozinho e chutou na saída do goleiro. Com o resultado, o rubro-negro levava a partida para os pênaltis. No entanto, a equipe carioca encontrou forças para reagir e o artilheiro do campeonato, Luis Henrique, fez um bonito gol aos 9 minutos após jogada de Ezequiel no lado direito da área.

O Vitória continuou no mesmo dilema da primeira etapa. Era melhor na partida, marcava bem o ataque do Botafogo, explorava o contra-ataque, mas perdia muitas chances. Em uma dessas jogadas, Yan driblou o goleiro, estava com gol aberto, mas se desequilibrou e chutou para fora. Em trama parecida, após receber a bola livre, Eron foi rápido adiantou a bola e sofreu o pênalti de Mateus Fernandes. Ele mesmo cobrou com frieza e colocou o Leãozinho novamente na disputa pelo título.

Mesmo administrando o resultado positivo, o rubro-negro não estava satisfeito em levar a partida para os pênaltis e buscou ampliar o placar, mas parou na zaga do Botafogo. Ao terminar a partida, os atletas se juntaram no campo para conversa com a comissão antes da disputa. O Vitória marcou com Yan, Eron, Giovane e Credic. O zagueiro Gabriel chutou na trave. Já o Botafogo foi menos preciso e, no último pênalti, o chute de Zyan parou nas mãos do goleiro do rubro-negro, John. O Vitória é campeão e o Botafogo vice.

ACABOU!! É CAMPEÃO!!! P*&# É A MELHOR BASE DO BRASIL! @ECVitoria CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL SUB-17 pic.twitter.com/ghSj5x5J8t — E.C. Vitória (@ECVitoria) 19 maio 2015

