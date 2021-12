Leãozinho vai ao Sul para encaminhar bi nacional

Nem tudo está perdido ou é tristeza no Vitória. Enquanto o elenco profissional caminha a passos largos para mais um rebaixamento, o Leão sub-20 fará sua segunda decisão na história da Copa do Brasil da categoria. O adversário é o Inter e o primeiro jogo é nesta terça-feira, 25, às 20 horas (da Bahia), em Porto Alegre.

Chefe da delegação, o coordenador das divisões de base, Carlos Anunciação, garante que o grupo está concentrado para o duelo e não existe tensão no elenco. "Nunca vi um grupo tão preparado para uma decisão. Não existe nervosismo e estamos preparados para enfrentar o Inter. O fato de termos chegado à final já credencia estes jovens", garantiu Carlão.

Ele diz que a garotada pretende fazer um bom resultado e dar uma alegria ao torcedor no jogo de volta, na próxima semana, no Barradão. "Sabemos que a situação do nosso clube não é boa. Vamos tentar ter o apoio da torcida no jogo de volta e dar uma alegria no meio desta fase ruim. Porém, o primeiro objetivo e o desejo de todos aqui é o Vitória na Série A do ano que vem", completou Anunciação.

Para o primeiro jogo da decisão, o técnico Carlos Amadeu perdeu dois jogadores. O zagueiro Vinícius levou o terceiro amarelo contra o Bahia e não viajou. No meio, o volante Marcelo, com uma virose, também fica fora da primeira decisão.

Entretanto, o Vitória ganha o reforço de Euller na lateral esquerda. Um dos melhores jogadores no último Ba-Vi, o ala estava com o profissional em Santa Catarina, para o jogo ante o Figueirense, e foi direto para Porto Alegre. Na segunda, 24, treinou com o grupo e está pronto para o embate. Campeão de 2012, o Vitória eliminou o Náutico, Grêmio, Atlético-PR e Bahia.

Inter

Comandado pelo ex-goleiro Clemer, o Internacional teve pela frente o Paraná, Atlético-MG, Goiás e Santos. Contra o Vitória, o treinador pede o apoio da torcida no Beira-Rio. Os sócios não pagam ingresso.

"Chegamos até aqui por méritos, fazendo uma grande campanha. Agora é o momento mais importante, uma decisão que vai nos exigir muito. O Vitória tem jogadores fortes, de velocidade. Vai nos dar trabalho, mas estamos preparados para fazer um grande jogo. É fundamental um bom resultado para sairmos na frente e jogarmos lá em Salvador com a vantagem. Esperamos que o torcedor colorado compareça e apoie a moçada", completou o campeão mundial pelo Inter.

