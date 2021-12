Decisão é assim, um momento de apagão pode definir o campeonato favoravelmente ao adversário. Foi o que aconteceu na grande final do Brasileirão Sub-20 nesta quarta-feira, 2, no estádio do Barradão, em Salvador: Vitória perdeu por 3 a 0 para o Fluminense, que se tornou o primeiro campeão nacional da categoria.

Da Redação Leãozinho perde título inédito para Fluminense no Barradão

O Flu aproveitou o relaxamento do Leãozinho no início do segundo tempo e, em duas jogadas rápidas, marcou duas vezes em menos de 10 minutos e mudou a história da partida. Os gols do Tricolor foram assinalados por Daniel, aos 6 min, Pedro, aos 14 min, Patric, aos 47 min.

A equipe rubro-negra, que fez um bom resultado no jogo de ida, 1 a 1, no Rio de Janeiro, perdeu a chance de conquistar um título inédito na história do clube. Além disso, poderia ser o vencedor do primeiro campeonato brasileiro da categoria, realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O resultado, no entanto, mostra que a divisão de base do Leão trilha o caminho certo. Enquanto a equipe profissional figura na segunda divisão, a base faz bonita e chega a uma final da principal competição nacional da categoria.

O jogo

Desde o início da partida, ficou evidente que as duas equipes possuem grande qualidade técnica e que, apesar de erros imaturos, revelam jogadores com potencial elevado e mereceram chegar na final do Brasileirão Sub-20. O jogo começou estudado, com a tática na ponta da chuteira dos jogadores, e as duas equipes tiveram chances de gol.

O Vitória, como bom anfitrião, começou indo para o ataque. Aos 13 minutos, Nickson fez cruzamento na medida e o atacante Rafaelson cabeceou com perigo, muito perto do gol. Aos 22 minutos, Léo Ceará não conseguiu alcançar cruzamento e perdeu uma chance na pequena área.

O Fluminense não demorou para responder. Douglas, que havia chutado outras vezes para o gol, mas sem pontaria, recebeu a bola na entrada da área e acertou um disparo cheio de efeito no canto esquerdo inferior do goleiro Ronaldo, que teve que se esticar para fazer uma defesa providencial para o Leãozinho.

O jogo continuou equilibrado e, no final da primeira etapa, o rubro-negro teve uma sequência de faltas na intermediária desperdiçadas. Aos 39, com Léo Ceará, que chutou na barreira; e depois com Nickson, que cobrou falta fechada e Pedro conseguiu afastar.

Apagão no 2º tempo

Aquele Vitória que apresentou perigo à equipe carioca na primeira etapa deixou de existir na segunda metade da partida. O time ficou recuado e ansioso, errando passes simples no campo de defesa, e abriu espaço para o poder ofensivo tricolor.

E não demorou mais do que uma dezena de minutos para a equipe visitante abrir o placar. Aos 6 min, Daniel recebeu na ponta direito e acertou um chute forte que, mesmo com todo o esforço de uma das principais revelações do Vitória - o goleiro Ronaldo -, abriu o placar para o time carioca.

O Vitória sentiu o gol e foi desorganizado para o ataque. Os jogadores do Fluminense, observando a postura do adversário, não deixaram a oportunidade passar: era o momento de decidir o jogo. E, aos 14 minutos, Pedro recebeu cruzamento dentro da área, deixou o zagueiro do Leão batido, com um corte habilidoso, e chutou forte, dessa vez sem chances para o goleiro.

Se o time baiano já havia experimentado o baque do primeiro gol, o segundo desarmou emocionalmente o time, que até tentou reverter o placar, mas não conseguia ter eficiência tática e ofensiva. O Fluminense apenas administrou a partida e, nos acréscimos, aos 47 min do segundo tempo, fechou com chave de ouro o duelo, digno de uma final de campeonato.

A torcida do Vitória, que compareceu em bom número ao Barradão, reconhecendo o espetáculo que vivenciava, tanto pela qualidade do time rubro-negro, apesar de não apresentada no segundo tempo, quanto pela dinâmica da partida, bateu palmas. E o Fluminense sagrou-se campeão do Brasileirão Sub-20.

<GALERIA ID=20299/>

adblock ativo