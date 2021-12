Leãozinho perde para Atlético-MG em casa pela Copa do Brasil

O Vitória perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, no Barradão, na primeira partida da segunda fase da Copa do Brasil Sub-20, realizada na tarde desta quarta-feira, 7.

Com isso, o Leãozinho terá que vencer por dois gols de diferença, ou por 2 a 1, em função do maior número de gols fora, na próxima quarta, 14, em Sete Lagoas-MG, para ficar com a vaga.

O rubro-negro foi a campo com Wallace, Álef, Léo Xavier, Bruno e Renan; Borges, José Welison e Nickson (Linik); Douglas (Johnny), Gabriel e Léo Ceará (Juninho Espeto).

