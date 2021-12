Leãozinho perde e está fora da 2ª fase do Brasileiro

A equipe sub-20 do Vitória não garantiu a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, na quinta-feira, 11, após perder por 2 a 0 para o Figueirense.

A primeira derrota do Rubro-negro na competição foi para o Palmeiras por 1 a 0, no último domingo,7. Na terça, 9, o time perdeu por 3 a 2 para o Atlético-PR. Com os resultados do grupo, o clube já está fora da disputa.

No próximo domingo, 14, o Vitória se despede da competição enfrentando o Flamengo, às 21h (horário da Bahia), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).

