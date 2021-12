Leãozinho perde e complica chance de título no sub-17

No duelo de ida da final da Copa do Brasil sub-17, o intenso volume de jogo do Vitória sucumbiu diante da eficiência dos contra-ataques do Botafogo. No Barradão, a garotada rubro-negra levou 3 a 1, na terça-feira, 12, e complicou suas chances de título.

A volta será na próxima terça, no Rio de Janeiro-RJ. Para levantar a taça, o Leão precisa vencer por três gols de diferença. Ou então, por dois de diferença, desde que por um placar mínimo de 4 a 2.

Novo 3 a 1, agora em favor dos baianos, leva a decisão para os pênaltis. Lembrando que, em caso de igualdade no somatório das duas partidas, o critério de desempate é o maior número de gols marcados no campo do adversário.

O jogo

Na terça, faltou ao Vitória mais objetividade no ataque. O time dominou as ações do confronto, porém teve dificuldade em concluir as jogadas.

Na parte defensiva, mais problemas. Espaços deixados lá atrás e vacilos individuais facilitaram a vida do eficaz Botafogo, especializado em contra-atacar os rivais e que venceu todas as cinco partidas que disputou como visitante nesta Copa do Brasil sub-17.

Luis Henrique, artilheiro da competição com 13 gols, abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Yan, melhor do Vitória em campo, empatou, de pênalti.

Na etapa final, aos 15 minutos, uma lambança da zaga praticamente selou a sorte rubro-negra. Após cruzamento, o goleiro John e o lateral Cedric trombaram ao ir na mesma bola. Wenderson ficou com a sobra e, sem nenhum trabalho, mandou para as redes.

Enquanto o goleiro do Vitória se atrapalhava, o do Botafogo fazia partida segura. A principal de suas defesas foi aos 22 minutos, em chute fulminante de Eron.

Nem a expulsão de Almir, do Botafogo, aos 25, mudou o panorama do jogo. Aos 44, Gabriel puxou novo contra-ataque, passou por Cedric e Rangerson, que foram displicentes no lance e, de cara com o goleiro, fechou o placar.

