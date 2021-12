Leãozinho mescla 'experientes' com jovens talentos da Toca

Atual campeão baiano, do Nordeste e vice-campeão brasileiro, o time sub-20 do Vitória chega com um elenco renovado para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A estreia dos baianos será contra o Rondonópolis-MT, no próximo domingo, 3, às 18h (horário de Salvador), no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco.

No Grupo 19 da competição, o Leãozinho também enfrenta na primeira fase o o Altos-PI e o Grêmio Osasco-SP. "O Rondonópolis faz um bom trabalho na base. É um time de empresários. O Altos é uma incógnita e o jogo mais difícil deve ser mesmo contra os donos da casa, o Grêmio", avaliou na segunda-feira, 28, o técnico Hamilton Mendes.

A delegação rubro-negra viajam sábado para São Paulo. O time-base do Leãozinho é este: Ronaldo, Iago, Bruno, Léo Xavier e Renan; Borges, Léo Ceará, Linik e Douglas; Tiago e Eron. Os jogadores mais experientes do grupo são o goleiro Ronaldo, capitão da equipe, os zagueiros Léo Xavier e Bruno, o volante Borges e o atacante Douglas.

Dos atletas inscritos na competição, nove foram campeões da Copa do Brasil Sub-17 do ano passado. Destaque para o meia Geovane e o atacante Eron, que disputaram o Mundial do Chile com a Seleção juvenil.

