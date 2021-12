Leãozinho inicia preparação para encarar o Atlético-PR

O time sub-20 do Vitória iniciou a sua preparação para enfrentar o Atlético-PR nesta quinta-feira, 30, às 15h (horário da Bahia), no Barradão, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil da categoria.

No dia 4 de novembro, a equipe viaja para Curitiba, onde disputará a partida de volta, às 15h, no Estádio Francisco Muraro. O Vitória avançou na Copa do Brasil após vencer o Grêmio por 1 a 0, no Barradão, e empatar por 0 a 0, em Porto Alegre.

Em caso de classificação, o Leãozinho pode encontrar o arquirrival Bahia na semifinal. Para tanto, o Esquadrãozinho precisa passar São Paulo.

