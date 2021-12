Leãozinho goleia e avança na Copa do Brasil Sub-17

O Vitória está na segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. Na tarde desta quarta-feira, 12, o rubro-negro eliminou o Icasa (CE) ao golear por 6 a 0, no jogo de volta, em Pituaçu.

Com dois gols, o atacante Yan foi o artilheiro do jogo. Júnior, Rafaelson, Eronildo e Nickson (foto), filho do ex-jogador rubro-negro Jackson, completaram o placar.

Na próxima fase, o adversário será o Ceará, que eliminou o Náutico depois de vencer o jogo de volta por 3 a 2. A primeira partida terminiou em 1 a 1.

