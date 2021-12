Leãozinho goleia Corinthians no Brasileirão Sub-20

O Vitória bateu o Corinthians por 4 a 2 na noite de quarta-feira, 10, no Barradão, em partida válida pela segunda partida do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gols do leãozinho foram marcados por Nickson (2), Borges e Gabriel. Maycon e Matheus Vargas descontaram para o Timão.

O resultado levou o rubro-negro baiano, que possui quatro pontos em dois jogos e saldo positivo de dois gols, à liderança do Grupo B. Logo atrás, estão o Flamengo, que tem a mesma quantidade de pontos, mas com diferença de um gol a menos no saldo, Grêmio (3), além de Coritiba e Corinthians, que ainda não somaram pontos.

O Leão venceu o Corinthians com: Caíque; Álef, Vinícius, Bruno e Euller (Renan); Borges, Gabriel Soares (Léo Gomes), Nickson (Douglas) e David; Gabriel e Léo Ceará. Técnico: Hamilton Mendes. Na próxima quarta, 17, às 15h, o Vitória encara a equipe do Grêmio, no Estádio Antônio Ramos, em Gravataí (RS).

adblock ativo