Leãozinho enfrenta Atlético-MG pela Copa do Brasil nesta 4ª

O time sub-20 do Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 7, às 15h, para enfrentar o Atlético Mineiro, no Barradão, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil da categoria.

Ambos foram finalistas na edição 2012, vencido pelo Leão. A entrada no estádio será franca para o torcedor. Quem passar enfrenta nas quartas de final o vencedor de Fluminense x Figueirense.

Nesta terça, 6, o treinador Hamilton Mendes realizou o último treino, antes do confronto. A única ausência no time runro-negro será o goleiro Ronaldo.

