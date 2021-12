Leãozinho encara Palmeiras em busca de vaga na semi

Para a maioria dos atletas que participam da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a competição serve como um vestibular. O 'Enem' para ingressar no time principal dos seus respectivos clubes.

Entretanto, para os atletas do Vitória, a Copinha ainda é o ensino médio. Uma brincadeira séria, mas que de longe serve como um último retoque para serem aproveitados no time principal. Nesta terça-feira, às 15h da Bahia, o Leão encara o Palmeiras, em Limeira, pelas quartas de final, com média de idade inferior aos 19 anos.

Dos 21 atletas que viajaram para o interior paulista, apenas cinco possuem a idade limite da competição. Com média de idade que chega aos 17 anos, nove desses jogadores ainda podem disputar a Copa São Paulo de 2017. Porém, a filosofia da base rubro-negra não é esta. Segundo Carlos Anunciação, responsável pelo setor do clube, a Copinha tem função especial e particular na formação dos atletas.

"Temos esta filosofia de colocar atletas abaixo da idade permitida em diversas competições. É uma forma de os garotos adquirirem experiência e maturidade desde cedo. Isso tem ajudado muito na formação técnica e psicológica. Desde cedo o jogador aprende a disputar grandes competições. E estamos vendo que dá certo. Esta equipe, apesar da faixa etária baixa, demonstra muita maturidade", alegou.

O Vitória ainda foi além. No Brasileirão Sub-20 do final do ano passado, colocou o mesmo elenco atual da Copinha na disputa. Não foram longe, eliminados ainda na primeira fase. Porém, serviu como aprendizado para a Copa São Paulo. Esta filosofia de mandar atletas mais novos não é novidade no Leão e o rendimento depende da qualidade do elenco que participa. Ano passado, a mesma estratégia foi feita, mas o clube não conseguiu passar da fase inicial, mesmo com bons jogadores que já integraram o grupo profissional, como o lateral Guilherme e o meia David.

Sem peso

Na edição atual, a garotada parece ter ignorado a idade. Passou pela primeira fase eliminando a Portuguesa, em Atibaia. Na etapa do mata-mata, enfrentou o Coritiba e venceu nos pênaltis.

Contra o Cruzeiro, pegou um grupo forte, com atletas que já participaram da Raposa campeã brasileira profissional em 2014 - como o atacante Hugo Ragelli, que chegou a atuar na reta final da competição e deve ser uma das apostas do time mineiro em 2015. Mesmo assim, o Leão venceu por 2 a 0 e está entre os oito melhores time da competição.

Contra o Palmeiras, não será diferente. Alguns atletas do Verdão estão utilizando a Copinha como vestibular para ingressar no grupo principal, como o atacante Gabriel Fernando, que já foi sondado por clubes europeus, como Chelsea e Juventus. O técnico do time paulista, Diogo Giacomini, garante que a idade não pesa para os atletas do Leão. Ele enfrentou esta mesma equipe baiana no Brasileiro Sub-20.

"O Vitória fez um planejamento diferente do feito pelo Palmeiras. Eles foram com a mesma equipe no Brasileiro para dar experiência antes da Copinha. Tem dado resultado. Eles têm feito ótima campanha, têm uma equipe parecida com a nossa no estilo de jogo: muita técnica e velocidade na frente", disse o treinador, no site oficial do Verdão.

