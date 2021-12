Leão volta de Juazeiro sem Ney e com desfalques na bagagem

O triunfo sobre o Juazeirense na quarta-feira, 19, deixou o Vitória em boa situação no Campeonato Baiano, onde lidera o Grupo 2 com nove pontos - quatro a mais que o segundo colocado.

Mas alguns atletas retornaram de Juazeiro contundidos e serão avaliados durante o restante da semana para saber se terão condições de jogo para o Ba-Vi no próximo domingo, 23.

A equipe desembarcou na tarde desta quinta-feira, 20, em Salvador e já se reapresentou no Barradão.

O primeiro desfalque nas atividades desta quinta foi o próprio técnico Ney Franco. O comandante rubro-negro seguiu para São Paulo para resolver problemas particulares e não acompanhou a delegação no retorno a Salvador.

Além dele, Neto Coruja e Adaílton, que foram substituídos contra o Cancão de Fogo após reclamarem de dor na coxa direita, não participaram do treinamento. Ambos fizeram tratamento nesta quinta e serão avaliados na sexta-feira, 21, para saber a gravidade da lesão.

Já William Henrique, amanheceu com um inchaço no braço por conta de uma queda durante a partida e fez tratamento no local.

Casos confirmados

Escudero, que já foi diagnosticado pelo departamento médico com um rompimento no ligamento cruzado do joelho direito, segue o tratamento para reduzir o edema no local. O departamento médico ainda não definiu a data da cirurgia, mas deverá feita na próxima semana.

Willie, que passou por um processo cirúrgico também no joelho na quarta-feira, iniciou os trabalhos de fisioterapia com os profissionais do clube e deve retornar em 45 dias.

adblock ativo