Leão volta aos treinos para encarar dois clássicos seguidos

Depois da folga no domingo, 22, o elenco rubro-negro se reapresentou na manhã de segunda-feira, 23. No semblante da maioria dos jogadores, havia uma mistura de alegria - graças ao triunfo por 1 a 0 sobre o Colo-Colo no sábado, em casa -, e tristeza - após a constatação da lesão de José Welison.

Substituto do volante no segundo tempo do último jogo, o prata da casa Flávio lamentou a lesão do colega, porém aguarda ansioso para atuar pela primeira vez como titular amanhã, no clássico contra o Galícia, no Estádio de Pituaçu, pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

O técnico Ricardo Drubscky pode mandar a campo uma equipe mista, já de olho no Ba-Vi de domingo. "Não sei se serei titular quarta (amanhã). O professor não me falou nada. Eu trabalho para jogar, como me preparei para entrar bem. Fiquei muito triste com a lesão do José Welison, é um grande amigo", afirmou Flávio.

Na primeira etapa do treino de segunda, o elenco participou de uma atividade física. Na sequência, realizou exercício tático. A grande novidade foi a presença do zagueiro e volante Luiz Gustavo, que, de volta ao clube, aguarda trâmites burocráticos para assinar contrato e ser apresentado oficialmente.

Poupado, o atacante Neto Baiano fez um treinamento à parte na academia. Porém, o médico José Olímpio garantiu que o jogador não preocupa para o duelo com o Azulino Granadeiro. "Não foi nada demais. Apenas um certo cansaço, e achamos melhor que ele fizesse um trabalho na academia. Não preocupa". disse.

O volante Neto Coruja, que não terá seu contrato renovado pelo Leão, desembarcou em Natal e iniciou exames médicos para defender o ABC.

