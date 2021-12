Leão volta aos treinos neste domingo de Carnaval

Após dois dias de folga, o elenco do Vitória volta à labuta neste domingo, 10, às 10h. Apesar de a cidade 'respirar' os ares da folia, o rubro-negro está focado no duelo contra o Ceará, na próxima quinta-feira, 14, às 21h15, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Esta será a partida de ida das quartas de final da Copa do Nordeste. Caso avance de fase, o Leão terá pela frente o vencedor do embate entre ABC e Asa de Arapiraca.

Diante do Vovô, o trunfo do Vitória está no banco de reservas. Trata-se do "espião" Douglas. Revelado pelo Fortaleza, o ex-titular da meta rubro-negra conhece bem o eterno rival.

"No setor ofensivo, a dupla de ataque conta com a velocidade do Pingo e a experiência do Magno Alves. Eles vão atuar no Estádio Presidente Vargas, que é apertado, a torcida pressiona bastante. Temos que ter cuidado logo no início do jogo, eles precisam fazer o resultado lá", disse Douglas, que já fez 42 partidas como titular do Vitória, inclusive o último jogo do Leão (1 a 1 com o América-RN).

Porém, desde a chegada de Deola, que retorna ao time, viu o posto ser perdido. "Feliz pela sequência dele, mas quero voltar a ser titular. Sem atropelar ninguém", diz o goleiro, que faturou o título cearense diante do rival em 2009 e tem retrospecto positivo contra ele: cinco vitórias, três derrotas e um empate.

