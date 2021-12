Leão volta a treinar no Barradão com retorno de Rhayner

O Vitória realizou um coletivo-tático nesta quarta-feira, 23, no gramado do Barradão, visando o duelo contra o Paysandu, válido pela 28ª rodada da Série B, no sábado, 26, às 16h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Rhayner que estava com dores na coxa voltou a participar das atividades. No treino, o técnico Vagner Mancini aproveitou para fazer algumas observações. Diogo Mateus e Guilherme Mattis, apresentaram boa evolução após treinarem com o assistente da preparação física, Lucas Vinícius.

O time irá voltar aos trabalhos nesta quinta-feira, 24, pela tarde na Arena Fonte Nova.

