Não foi nem um pouco tranquilo, mas com raça o Vitória conseguiu seu primeiro triunfo como mandante neste Campeonato Brasileiro. De virada, o time baiano fez 2 a 1 no Grêmio, com dois gols do atacante Caio.



Com o ótimo resultado no Barradão e o segundo triunfo consecutivo na competição, o Leão subiu para da 16ª para a 12ª posição na tabela, com 14 pontos ganhos, abrindo quatro pontos em relação à zona de rebaixamento à Série B. Já o Grêmio, que ainda não teve a estreia do técnico Felipão, tem 19 pontos e está em 10º.



O Rubro-Negro volta a campo pelo torneio no próximo domingo, 10, contra o São Paulo, no Morumbi, às 18h30.

Luiz Teles Leão vira jogo e finda jejum caseiro; veja os gols

O jogo



A proposta de jogo do Vitória no 1º tempo foi clara: com uma formação ofensiva, o time pressionava o Grêmio em seu campo de defesa para contra-atacar ou garantir a posse de bola. Contudo, o precavido time gaúcho não se arriscava com mais de quatro jogadores no ataque e também não se incomodava em dar chutões.



Resultado foi que o feitiço virou contra o feiticeiro. O excesso de erros de passe de Caio e Marcinho, aliado ao enorme buraco entre atacantes e meio-campistas na defesa do Leão, e uma linha de impedimento muito mal feita, fizeram com que o Vitória sofresse nos 45 minutos iniciais.



O Grêmio abriu o placar aos 11 minutos, com Barcos, num lance em que recebeu livre na área e dominou a bola com o braço (sem que ninguém na hora reclamasse), chutando na saída de Wilson.



Depois do gol, os gaúchos só não ampliaram porque faltou pontaria na hora de finalizar. Por parte do Rubro-Negro, o uruguaio Luiz Aguiar foi de longe o melhor da etapa inicial, e foi dos pés dele que saiu a única defesa de Marcelo Groher no 1º tempo.



O Leão voltou para o 2º tempo com o atacante William Henrique no lugar do apagado meia/volante Richarlyson. A mudança fez o time reagir. Os contra-ataques do Grêmio não cessaram, mas o Vitória passou a ser mais produtivo e incisivo em suas tentativas ofensivas.



O jogo era franco, mas foi o Vitória quem chegou antes ao gol, numa bela cabeçada de Caio, após cruzamento de Euller.



Na mesma toada, com ataques lá e cá, novamente o Vitória foi mais feliz que o Grêmio e chegou à virada, num pênalti duvidoso, aos 31, em cima de Dinei. Na cobrança, Caio chutou mal, em, cima do goleiro, mas o rebote veio em seus pés, e ele não errou na 2ª chance que teve, dando números finais ao marcador.

Outros jogos



Outras duas partidas aconteceram na rodada de ontem. No Maracanã, o Botafogo até saiu na frente do líder Cruzeiro, mas cedeu o empate. Com o resultado, a equipe comandada por Marcelo Oliveira foi a 29 pontos, seis a mais que o Corinthians, o vice-líder, que joga hoje contra o Coritiba. O Botafogo, por sua vez, foi a 13 pontos, a 3 do Z-4.



No Morumbi, o São Paulo decepcionou sua torcida e só empatou com o Criciúma, também em 1 a 1. Com o resultado, o time paulista chegou aos 20 pontos e encostou no Sport, que está em quinto lugar no torneio. Já o Criciúma soma 12 pontos.

