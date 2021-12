Leão vence Vitória da Conquista na estreia do time principal em 2019

Para o primeiro jogo do time titular, o Leão fez o suficiente. No duelo de estreia do clube no Baianão, o Vitória bateu nesta quinta-feira, 24, em casa, o Vitória da Conquista por 1 a 0.

O começo foi lento, mas foi o suficiente para o Rubro-Negro manter a superioridade sobre os visitantes no Barradão. Esbarrando na falta de criatividade para infiltrar a defesa do Bode e faltando força para puxar alguns contra-ataques, o time pareceu ainda sentir o ritmo intenso de treinos comandando por Marcelo Chamusca durante a pré-temporada.

Durante o segundo tempo, alguns jogadores sentiram dores físicas e tiveram de ser substituídos – uma notícia não tão agradável, após o clube perder dois jogadores por contusão em treinos durante esta semana – e uma forte justificativa para a vitória por placar simples dentro do Barradão.

Começo devagar

O fato do Vitória ter criado uma boa chance logo aos quatro minutos poderia indicar que o clube viria com tudo para pressionar o adversário. O que não aconteceu. A chance foi boa: Andrigo recebeu um bom passe de Ruy e teve uma chance de finalizar contra o gol do Vitória da Conquista, mas foi parado por uma defesa de qualidade de Geovane.

O Bode se manteve no aguardo da proposição ofensiva do adversário, mas o Vitória não disse muito nestes momentos do primeiro tempo. O time teve problemas em trocar passes para desmontar a defesa e se limitou a criar chances mais perigosas com chutes de fora da área ou com cruzamentos.

Em um dos levantamentos na área, inclusive, saiu o gol. Aos 41, Ruy levantou bola parada na área do Bode, a bola sobrou nos pés de Yago, que finalizou frente a Geovane – o goleiro fez a defesa, mas não conseguiu impedir que a bola ricocheteasse em Diego Baiano e entrasse no gol. 1 a 0.

Durante o resto do primeiro tempo, apenas um chute com perigo de Wesley, aos 45.

Jogo limitado

Se o Vitória tinha dificuldades para conseguir criar chances concretas de gol, o adversário tampouco chegou a sequer incomodar o gol de Ronaldo.

A organização de jogadas de contra-ataque do Bode esbarrou na limitação técnica do time do interior, e o jogo seguiu com o Vitória assumindo as rédeas, mas incapaz de vazar a meta do time visitante.

Os rubro-negros tentaram incomodar e até tiveram sucesso em criar chances de risco. Yago, ativo durante toda a partida, teve a oportunidade de chutar contra o gol de Geovane, aos 47 minutos, na entrada da área adversária, mas o chute foi parado pelo goleiro – que, exigido, teve espaço para mostrar serviço.

Por fim, o Vitória estreou com o triunfo, um indicativo de caminho positivo para melhores performances do time para o resto da temporada.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo