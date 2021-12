Sob o forte calor que fazia na cidade de Juazeiro, o Vitória fez a sua estreia no Campeonato Baiano vencendo o time da casa, a Juazeirense, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Adauto Moraes neste domingo, 29.

O time volta a jogar pelo estadual na quinta-feira, 2, quando recebe o Vitória da Conquista, às 20h30, no Barradão. Já a Juazeirense joga na quarta-feira, 1º, fora de casa, contra o Jacobina, também às 20h30.

Sérgio Loureiro* Leão vence o Juazeirense com dois gols de Kieza na estreia do Baianão

Com sete novos reforços no time titular, o destaque do Leão, assim como na partida contra o Sergipe, ficou por conta de atletas remanescentes do ano passado. A dupla de ataque formada por Kieza e David voltou a funcionar e garantiu o triunfo do time. Já entre os novatos, nenhum brilho.

Gol precoce

A Juazeirense tinha a proposta de ter o domínio da bola, mas não ameaçava o rival trocando passes na intermediária defensiva. A posse de bola de nada adiantou. Aos quatro minutos, em boa jogada individual, David ganhou a disputa de corpo com o marcador, disparou em velocidade até alcançar a linha de fundo e rolar para Kieza, de canhota, guardar nas redes.

Após o gol sofrido, a equipe de Juazeiro tentou esboçar uma reação. O time permanecia detendo a posse de bola, mas explorava em demasia os chuveirinhos à área, sem ameaçar de fato o goleiro Fernando Miguel. Com a parada técnica, o técnico Barbosinha pediu para que seus pupilos fosse mais incisivos e a equipe passou a pressionar a saída de bola do Vitória.

A partir daí, viu-se uma Juazeirense mais agressiva, arriscando chutes perigosos de longa e média distância, como na finalização de Júnior Chicão, que fez o arqueiro rubro-negro rezar sentado para a bola sair.

Após o gol, o Vitória também pouco produziu em campo. Mesmo com a entrada de Pisculichi, ainda na primeira etapa – substituindo Gabriel Xavier, machucado – o Leão carecia de criatividade. O time só voltou a oferecer perigo ao gol de Tigre quando o juiz viu toque de mão de Emerson, assinalando falta na entrada da área. Na cobrança, Cleiton Xavier desperdiçou a chance, jogando na barreira.

No segundo tempo, o jogo começou da forma que terminou: moroso. Por ser início de temporada, não se pode exigir grandes exibições, tanto por falta de entrosamento quanto pela questão física, mas os times deixaram muito a desejar na parte técnica. Triangulações, infiltrações, jogadas pelas laterais e qualquer tentativa individual de drible ou finalização não foi vista. Noções táticas de posicionamento também deixaram saudades.

Tanto que o segundo gol do Vitória surgiu de um escanteio mal cobrado por Cleiton Xavier, aos 23 minutos. Após o bate-rebate, a zaga da Juazeirense ficou olhando Kieza dominar e bater, sem chance para o arqueiro Tigre. Questionado pela torcida, o K-9 ganhou crédito com o par de tentos.

Nos acréscimos, Danilo Bala recebeu lançamento em profundidade, se antecipou ao zagueiro Fred, driblou Fernando Miguel e marcou um golaço. O gol deu ânimo ao Cancão, que montou uma blitz em busca do empate. No entanto, era tarde demais para uma reação.

Juazeirense x Vitória - 1ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

Quando: Domingo, 29, às 16h

Árbitro:Gleidson Santos Oliveira

Assistentes:Jucimar dos Santos Dias e Carlos Eduardo Bregalda Gussen

Cartões amarelos: Waguinho e Michel (Juazeirense); Geferson e Uillian Correia (Vitória)

Gols: Kieza, aos 4 minutos do 1º tempo e aos 23 minutos do 2º tempo; Danilo Bala, aos 46 minutos do 2º tempo

Juazeirense: Tigre, Patrik (Danilo Bala), Emerson, Michel, Marquinhos, Capone, Waguinho, Alisson Guirra (Nem). Ávine, Sassá (Juninho), Júnior Chicão. T: Barbosinha

Vitória Fernando Miguel, Leandro Salino, Alan Costa, Fred, Geferson, Uillian Correia, Willian Farias, Gabriel Xavier (Pisculichi), (Paulinho), Cleiton Xavier, David (Pineda), Kieza.T: Argel Fucks

Público: 1.356 pagantes

Renda: R$ 36.930,00

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

adblock ativo