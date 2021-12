Leão vai ao Rio para se livrar do estigma de equipe caseira

Em seus domínios, o Vitória vai muito bem, obrigado! Neste Brasileirão, são duas vitórias no Barradão (3 a 2 sobre o Corinthians e 1 a 0 sobre o Internacional) e um empate na Fonte Nova (1 a 1 com o Atlético-MG).

Porém, quando atua em território alheio, não vence uma partida pela Série A desde a 34ª rodada do campeonato de 2014, quando bateu a Chapecoense por 1 a 0. Por isso, viaja nesta tarde para o Rio de Janeiro determinado a quebrar a escrita. Neste domingo, 12, às 11h, em Volta Redonda (RJ), pela 7ª rodada da edição de 2016, encara o Botafogo.

No total, o Vitória, que em 2015 jogou a Série B, acumula cinco partidas mal sucedidas fora de casa na elite do futebol nacional. Em 2014, pelas 36ª e 37ª rodadas, sofreu 2 a 0 e 4 a 0 respectivamente de Figueirense e Flamengo. Partidas que, à época, foram decisivas para o rebaixamento.

Já neste ano, estreou levando 4 a 1 do Santa Cruz. Na 3ª rodada, empatou com o América-MG em 1 a 1. Na 5ª, perdeu do Flamengo por 1 a 0.

Se a tabela do Brasileirão levasse em consideração somente os jogos que as equipes fizeram como visitante, o Vitória seria o 17º colocado, dentro da zona de rebaixamento, com um pontos e saldo negativo de quatro gols em três jogos.

Por outro lado, se apenas as partidas como mandante fossem computadas, o Vitória seria o 4º colocado, integrando o G-4 (grupo que obtém vaga na Libertadores) com sete pontos em nove possíveis, além de um saldo positivo de dois gols.

Como todos os jogos são válidos na tabela, o time baiano ocupa uma posição intermediária. Está em 10º, com oito pontos em 18 disputados.

Por isso, todos sabem que já é mais do que hora de o Leão conseguir rugir alto também fora da Toca. "No Barradão, nós somos muito fortes. A torcida incentiva o tempo todo e faz do estádio um caldeirão. O adversário que chega aqui sente essa pressão. Porém, precisamos achar um equilibrio quanto as atuações também fora de casa. Às vezes, falta um pouco de tranquilidade a nós", comenta o centroavante Kieza.

Uma crise no adversário pode facilitar a vida rubro-negra neste domingo: o Botafogo vem de três derrotas consecutivas e é o último colocado do campeonato, com quatro pontos.

Porém, o volante Flávio, que está mantido como titular mesmo com o retorno de Tiago Real, que vinha lesionado, alerta: "Não adianta sair daqui pensando que vai ser um jogo fácil por essas circunstâncias de eles estarem pressionados e a torcida estar invadindo treino. Com certeza, vai ser um confronto duro porque eles vão querer se reerguer contra a gente. É preciso sabedoria para não deixar isso acontecer".

Time definido

O técnico Vagner Mancini só fará uma alteração. Diego Renan voltará à lateral esquerda após cumprir suspensão. Já no meio, Flávio segue no time. Tiago Real, recuperado de lesão, ficará no banco de reservas.

