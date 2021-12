Leão vai a Curitiba para tentar repetir feito de 2013

Se o último triunfo contra o Inter serviu para impor a força do Barradão, nada melhor que um jogo contra o Atlético-PR para voltar a vencer fora de casa e sair da zona da degola.

Impossível enfrentar o Furacão e não lembrar de 2013, quando o Leão venceu os mandantes por 5 a 3. Neste domingo, 14, às 18h30, o duelo não será no Estádio Durival de Brito, mas na Arena da Baixada, casa de fato da equipe, mas onde os paranaenses não vencem há duas rodadas.

Daquele time que goleou o Rubro-Negro sulista na temporada passada, cinco atletas ainda são titulares da equipe: Juan, Kadu, Luiz Gustavo, Escudero e Dinei. Todos guardam boas lembranças daquele duelo. Porém, o zagueiro Luiz Gustavo tem um motivo especial para lembrar da partida que deu a largada para a arrancada do Vitória, que fechou o Brasileiro em quinto.

"Foi meu primeiro jogo vestindo a camisa do Vitória. Lembro que eu cheguei e fui logo jogando. Atuamos com três zagueiros e foi uma mistura de euforia, pânico e alegria no final", resume Luiz Gustavo.

O jogo, de fato, foi um teste para cardíacos. O início parecia arrasador. Só no primeiro tempo, o Vitória abriu 3 a 0, com gols de Ayrton, Cajá e Dinei. No entanto, um apagão no segundo tempo abriu espaço para o Atlético empatar o jogo. Foi neste momento que um jogador começou a assumir seu posto de reserva de luxo. Com o cabelo pintado de loiro, William Henrique voltou de empréstimo em grande estilo. Fez o quarto gol e prestou assistência para o último, de Marquinhos.

"Foi loucura! Joguei no Botafogo-BA e tinha acabado de voltar do ASA. Lembro que Ney Franco me chamou na véspera e disse que gostaria de contar comigo. Depois daquele dia, ganhei o apelido de Pica-Pau. Na época, nem sabia como se dava uma entrevista", lembra.

Antes daquela partida, o Rubro-Negro só tinha vencido uma como visitante. Depois da goleada em Curitiba, o Leão arrumou outros três triunfos e três empates fora, perdendo só mais duas vezes. Atual reserva, William Henrique promete empenho e, quem sabe, retomar lá o lugar de xodó da torcida.

"Não vou dizer que vamos repetir o que fizemos ano passado, pois seria desrespeitar o Atlético. Porém, posso garantir que vamos para o jogo com este propósito. Queremos e vamos brigar pelos três pontos", garantiu Pica-Pau.

