Segue o tabu. Desde 2004 o Vitória não vence o Cruzeiro jogando em Salvador. Neste domingo, 19, entretanto, o time esteve muito próximo de vencer a partida, no Barradão, pela 36ª rodada. O Leão saiu na frente, recuou, aguentou como pôde a pressão do adversário, mas acabou tomando o gol que decretou o empate por 1 a 1.

>>Veja a tabela de classificação

>>Confira os dados estatísticos

José Cairo* Leão vacila e leva empate do Cruzeiro no Barradão

O resultado mantém o Leão fora do Z-4, na 16ª colocação. Agora com 40 conquistados, o time está com um a mais que Sport, que venceu neste domingo. Mas ainda espera o jogo de hoje entre Ponte Preta e Fluminense. Se o time paulista vencer, ultrapassa o time baiano, que volta para o Z-4.

A Ponte é, inclusive, o próximo adversário do time de Vagner Mancini. O duelo direto será no próximo domingo, às 16h (da Bahia), no estádio Moisés Lucarelli, pela 37ª rodada.

O Jogo

Vitória se portou melhor no início da partida, até os 20, 25 minutos de jogo. Depois, houve um extremo domínio da Raposa, que durou até o final do jogo. Mesmo com quatro homens mais defensivos no meio-campo, o Leão criou as melhores chances. As jogadas mais perigosas saíram pelas laterais, em especial com as investidas do atacante David – essa tendência se repetiu no segundo tempo.

A postura mais ofensiva logo deu frutos. Em confusão dentro da área aos 20 minutos, o lateral esquerdo Bryan, que substitui Diogo Barbosa, negociado com o Palmeiras, tocou com a mão na bola. Pênalti para o Leão. David foi para cobrança e deslocou o goleiro Fábio para fazer 1 a 0.

A partir do gol, o Cruzeiro veio para cima e o Leão recuou. Em alguns momentos, era possível observar os 11 jogadores do Vitória atrás da linha da bola. Entretanto, mesmo com essa postura mais defensiva, o Vitória não evitou duas bolas na trave em espaço de poucos minutos para Cruzeiro – numa delas, o lance mais polêmico do jogo, aos 35, o volante Henrique entrou sozinho na área e fuzilou, a bola bateu no travessão e uma parte dela caiu dentro do gol e a zaga afastou. A arbitragem não assinalou o tento dos mineiros, que reclamaram muito no lance.

No segundo tempo, o Leão se manteve atrás. O Cruzeiro enfileirou diversas oportunidades. Os momentos mais importantes do Vitória na segunda etapa saíram dos pés de David, que atuava como espécie de desafogo ofensivo do time. Quase todas as chances passavam pelos pés dele. Apesar das boas chances criadas por David, incluindo uma tentativa de cobertura no goleiro Fábio, aos 32 minutos tudo mudou para o Leão.

O Cruzeiro já era dono da partida desde os 20 do primeiro tempo, mas o domínio e a pressão meia cruzeirense Alisson arrancou pelo meio, tocou para Bryan na esquerda e correu para a área. O jovem lateral devolveu na medida para o golaço de cabeça da equipe mineira.

O empate forçou o time de Mancini a sair da toca e ir para cima. O Leão ensaiou uma pressão, mas já era tarde. O time não conseguiu furar a defesa dos mineiros, mesmo com quatro atacante em campo no finalzinho, André Lima, Tréllez, David e Neilton. Na melhor chance criada, Lima, que entrou no lugar de Yago, testou para o gol e quase fez, mas a bola passou direto e saiu pela linha de fundo.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

Leão vacila e leva empate do Cruzeiro no Barradão | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo