Leão treina sem quatro titulares e com Luís Alberto no time

O técnico Caio Júnior terá um quebra-cabeças para montar até o próximo domingo. Depois do empate com o Fluminense na quarta-feira, 7, os rubro-negros se reapresentaram na tarde desta quinta-feira, 8, com algumas baixas no elenco.

Sem Danilo Tarracha, Michel, Escudero e Dinei, todos no departamento médico, os jogadores que começaram a partida contra o Fluminense realizou um treino leve à beira do gramado.

A novidade ficou por conta do volante Luís Alberto, que treinou entre os reservas e pode ser opção contra o Corinthians. O atleta já está recuperado de uma lesão muscular e aprimora o ritmo de jogo.

Os reservas disputaram um coletivo com os juniores e Caio Júnior apenas observou o desenvolvimento dos atletas que tem como suplentes.

O elenco retorna aos treinamentos nesta sexta-feira, 9, visando a preparação para o duelo com o time paulista. O Vitória ocupa a quarta posição, com 19 pontos, um a mais que o próximo adversário.

