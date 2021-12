Leão treina na academia por conta da chuva

Por conta da chuva, os jogadores do Vitória treinaram na academia de musculação do Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, na manhã desta sexta-feira, 1º.

Apenas o atacante Rhayner, o lateral Diego Renan, mais recente reforço do Leão, e os goleiros Júnior Fernandez, Wilson e Fernando Miguel foram aos gramados nesta sexta. Os arqueiros fizeram trabalho com o preparador Washington Rufino e os dois treinaram a parte física com o assistente Lucas Vinicius.

O Vitória se prepara na próxima semana para o jogo de estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Sampaio Corrêa, equipe do Maranhão, no próximo sábado, 9, às 16h30, no Barradão. Nesse final de semana, o time treina no sábado e folga no domingo.

