Leão terá todos titulares disponíveis para Ba-Vi

O Vitória desembarcou nesta quarta, 24, em Salvador, após o banho de água fria que foi a derrota de 1 a 0 para o Paysandu, em Belém, aos 50 minutos do 2º tempo, placar que tirou a equipe do G-4 da Série B. Contudo, apesar de lamentarem o resultado no Pará, atletas e comissão técnica mostraram confiança para o Ba-Vi de 4 de julho, próximo compromisso do Leão, no Barradão. Sem atletas suspensos e com o retorno de Amaral, Pedro Ken e Ramon, o treinador Vagner Mancini terá todos os titulares à disposição.

"Infelizmente, perdemos quando a gente teve chance de levar três pontos. Mas vejo pelo lado que o time está em evolução, e que fizemos um jogo intenso, no qual tivemos mais chances de vencer do que um adversário qualificado, que jogava em casa e que hoje está em 2º lugar na competição. Então, minha expectativa para o Ba-Vi é a melhor possível. É um jogo esperado, que determina muito a sequência do que vai acontecer. Vou ter o elenco todo à minha disposição, e daqui até o dia do jogo dá para ter um estratégia, para que possamos entrar fortes em campo", avalia Mancini.

O centroavante Elton, que perdeu duas oportunidades de 'matar' o jogo em Belém, disse também que não é hora de ficar lamentando o que já aconteceu. "Futebol acontece dessas coisas. Tivemos duas boas oportunidades de vencer no final, mas perdemos. Agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Estamos jogando bem, com garra, criando oportunidades e o torcedor está sentindo isso. Estamos no caminho certo", diz o artilheiro do Vitória, que deve ganhar uma sadia concorrência para o posto no Ba-Vi, uma vez que Robert foi aprovado nos exames médicos e deve ficar à disposição de Vagner Mancini para o clássico. O jogador já iniciou os treinos físicos e, como vinha atuando normalmente no Sampaio Corrêa, está com um bom condicionamento.

Além de Robert, o técnico deve também ter no Ba-Vi o reforço de Vander, liberado pelo departamento médico após recuperação de uma fratura na mão esquerda. "A fratura está em fase final de consolidação. Ele ficar treinando com proteção e está liberado para participar do Ba-Vi", garantiu o médico do clube, Wilson Vasconcelos, que descartou os retornos do volante Luiz Gustavo e do meia Jorge Wagner. Nenhum deles, contudo, já atuou como titular desde a chegada de Mancini.

Reapresentação

Após as mais de cinco horas de voo entre Belém e Salvador, com direito a escala e conexão, os jogadores foram dispensados e tiveram o restante do dia de folga. A reapresentação ocorre nesta quinta, 25, às 9h, quando o time treina em Pituaçu. O elenco volta a trabalhar sexta e no sábado, sempre pela manhã, com descanso no domingo.

