Leão tenta sair da lanterna e quebrar tabu contra o Flu

Um banho de sal grosso, chá de arruda e, quem sabe, subir a escadaria da igreja do Bonfim de joelhos. Qualquer receita para acabar com a urucubaca no Vitória será bem-vinda para o lanterna do Brasileirão vencer nesta quarta-feira, 17, às 19h30, o Fluminense, no Barradão.



No 'balaio da uruca', Escudero machucado, o artilheiro Caio transferido para o futebol árabe, a pior defesa da Série A e a ameaça eminente de rebaixamento. De quebra, o duelo de logo mais traz a tona um tabu negativo do Leão na própria casa: a última vez que o Vitória venceu o Fluminense na Toca foi em 2003. Depois disso, quatro jogos e duas derrotas. Nos números gerais, o Fluminense venceu quatro e perdeu três no reduto do Rubro-Negro.

No último triunfo, o Vitória ainda tinha um ataque muito mais eficiente que o atual. Naquele jogo de 11 anos atrás, Allan Dellon e Nadson comandavam o setor ofensivo. Nadgol foi o autor dos dois tentos do Rubro-Negro que determinaram o 2 a 1 para os mandantes.

"Lembro bem daquele jogo. Meus dois gols foram com assistências de Allan Dellon. Eu não vejo este entrosamento no ataque atual do Vitória. Sempre que os atacantes se dão bem, o ataque funciona. Ano passado foi assim. Falta raça e tesão no meu Vitória", disse Nadson, que atualmente atua no São Mateus, no Espírito Santo. Ele é o atual artilheiro do estadual de lá, com seis gols em cinco jogos.

De fato, o ataque não funciona. Na temporada passada, o ataque foi responsável por 65% dos gols em 2013. Este ano, o setor ofensivo contribuiu com 45% das bolas na rede. Entre os três principais artilheiros de 2014, dois são laterais: Juan e Ayrton, cada um com 9 gols.

Dinei possui o mesmo número de comemorações dos dois laterais, mas nem de longe é o mesmo centroavante de 2013, o terceiro goleador do Brasileiro, com 16 tentos. Na edição atual, o camisa 9 marcou quatro, um a menos que Caio, já desvinculado do clube e novo atleta do Al Wasl, dos Emirados Árabes.

Esperança

Sem Caio, o novo parceiro de Dinei, pelo menos no confronto com o Fluminense, será Willie. Pelo Brasileiro, o prata da casa atuou em 11 partidas, mas foi titular da equipe em apenas três oportunidades. Em todas, o Vitória perdeu. Ainda tentando se firmar no time, o técnico Ney Franco já ensaiava testar Willie entre os titulares, mas sempre o preteria a uma segunda opção. Desta vez, o baixinho é o escolhido.

Na verdade, o Vitória passa a ter dois atacantes de ofício, ao contrário da última rodada, quando Dinei estava isolado. Com a contusão de Escudero, Marcinho será recuado e Willie ocupa o lugar do argentino, que tem um edema na coxa e virou dúvida até para o Ba-Vi. Caso José Wellison perca vaga para Adriano, Willie ainda terá o status de ser o único prata da casa em campo. Em 2003, no último triunfo diante do Flu no Barradão, oito eram da base.

