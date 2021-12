Leão tenta quebrar tabu e ser mais eficiente fora

Acredite, poderia ser melhor. O Vitória estaria em uma situação muito mais confortável na tabela, talvez até na liderança do Brasileirão, se não fosse um detalhe: os jogos fora de casa. Hoje, contra o Corinthians, às 16 horas, o rubro-negro tenta melhorar seus 26% de aproveitamento como visitante num estádio em que nunca venceu o Timão.

Entre os cinco primeiros colocados da Série A, o Leão é o time que tem a pior campanha longe de seus domínios. Em cinco jogos, o representante baiano venceu apenas um e empatou outro. O único triunfo aconteceu na segunda rodada, diante do Náutico. Foram apenas quatro pontos conquistados em 15 possíveis.

Contabilizando somente a campanha fora de casa, o Leão estaria na modesta 11ª colocação, atrás de times ameaçados como Ponte Preta, São Paulo e Flamengo (veja quadro ao lado). Entretanto, este detalhe não se restringe ao elenco atual comandado pelo técnico Caio Júnior. Basta olhar o histórico recente do rubro-negro.

No Brasileirão de 2010, último ano em que havia participado, o Vitória só venceu duas das 19 partidas fora de casa. Em 2009, o Leão também obteve apenas dois triunfos. Em 2008, quando o time baiano terminou em décimo, obteve quatro sucessos de 19 possíveis.

"É complicado jogar fora. Temos a pressão da torcida rival e todos os quesitos que nos favorecem no Barradão. Porém, isso não pode servir de desculpa. Temos que vencer o Corinthians e tentar permanecer no G-4", diz o goleiro Wilson.

Tabu

O problema é vencer o Timão em São Paulo. O time de Caio Júnior tem a chance de alcançar um feito inédito na Terra da Garoa. Em oito jogos no Pacaembu, o Leão empatou apenas um. Fora isso, só derrota. A única igualdade, com o placar de 2 a 2, aconteceu em 1978.

No total dos encontros em solo paulista, contando Morumbi e outros estádios, o status não muda muito. Dos 17 jogos, o Leão perdeu 13 e empatou quatro. Para o técnico do rubro-negro, será uma tarefa difícil, mas não impossível.

"Será uma partida de muita pressão. Difícil em todos os sentidos. Porém, todo jogo fora de casa é assim. Temos que confiar e entrar sem medo. Mostraremos que nossa campanha é boa e podemos sair de lá com pelo menos um ponto. Desejo que seja um triunfo e confio nos nossos atletas", afirma ele.

Para aumentar o desafio, o Vitória enfrenta o Timão sem o meia Escudero, o principal homem de confiança do técnico Caio Júnior. No ataque, Dinei também é desfalque, mas seus números fora de casa o fazem não ser tão importante assim. O centroavante ainda não fez gol longe da Toca. Anotou seus três tentos no Barradão. Rômulo fica com a sua vaga.

