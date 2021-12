Leão sub-20 decide vaga em Minas nesta quarta-feira

O Vitória enfrenta o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 14, às 15h, no Estádio Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pelo jogo de volta da 2ª fase da Copa do Brasil Sub-20.

Na quarta passada, o rubro-negro perdeu para o Galo por 1 a 0, no Barradão. Com isso, o Leãozinho terá que vencer por dois gols de diferença. Caso a partida termine 1 a 0 para o rubro-negro, a classificação será decidida nos pênaltis. Quem avançar enfrenta o vencedor de Fluminense x Figueirense.

Para o confronto decisivo, o técnico Hamilton Mendes vai contar com o retorno do goleiro Ronaldo, que ficou de fora das últimas duas partidas. Em contrapartida, o atacante Léo Ceará, com um corte no pé, não viajou com o elenco e está fora do duelo.

