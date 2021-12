Leão segue para Curitiba e Mancini faz mistério na escalação

O elenco do Vitória seguiu para Curitiba no início da tarde desta terça-feira, 30, mas o técnico Vágner Mancini fez mistério em relação ao time que enfrenta o Coritiba pelo jogo de volta do mata-mata da Copa Sul-Americana. O duelo que garante vaga na fase internacional da competição continental será realizado nesta quarta, 31, às 17h, no Couto Pereira. Como venceu em Salvador por 2 a 1, o empate classifica o Leão.

Antes da delegação sair para o aeroporto, o treinador divulgou a lista dos 18 jogadores. Com o goleiro reserva Caíque na Seleção Sub-20, Wallace ficou como opção para a posição no banco. Já Tiago Real entrou no lugar de Euller, que sofreu fratura na mão [confira a lista de relacionados abaixo].

Para a partida desta quarta, com o veto de Vander - que sentiu a coxa -, Mancini pode finalmente utilizar dois meias: Serginho e Cárdenas. No entanto, esta era a possibilidade mais especulada para o jogo contra o América-MG e o treinador preferiu manter o esquema com três atacantes. Se ele optar por isso, Ramallo ou David entraria na frente, compondo o setor com os titulares absolutos Kieza e Marinho.

Também vetado por contusão muscular, Willian Farias deixa uma vaga na frente da zaga. Marcelo, autor de um golaço contra o América-MG, está garantido. O técnico vai aguardar a escalação do Coxa para definir o rubro-negro.

A defesa está confirmada com Fernando Miguel, Diogo Mateus, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan. A outra vaga de volante está sendo disputada por Amaral, que recuperou-se de uma lesão muscular na coxa, José Welison e Flávio.

Partiu! Delegação rubro-negra já embarcou rumo à Curitiba-PR. Leão decide vaga na Sul-Americana nesta quarta

